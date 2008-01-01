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Новости погоды
Потоп на севере Туниса
ИА "Метеоновости" / 14:55 Понедельник, 27 мая
За последние 24 часа местами на побережье Туниса выпало от 60 до 87 мм осадков. Причиной стал активный циклон, возникший из волнового возмущения на атмосферном фронте, протянувшемся от Крыма через Босфор в Средиземное море на Гибралтар.
Небеса разверзлись в настоящий момент над столицей Туниса, а сильно закрученный циклонический вихрь уже вышел в Тирренское море, целясь на Италию. / meteonovosti.ru /
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