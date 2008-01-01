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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:40 Вторник, 28 мая
Предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием северной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 25..27, по области 22..27 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 40%.
В Москве и области ожидается погода, комфортная для большинства. Погодные условия не просто сопровождают нас по жизни, но и оказывают активное влияние на наше эмоциональное, психологическое состояние, а также могут улучшать или ухудшать общее самочувствие и состояние здоровье. В этом плане, летний период является наиболее благоприятным для метеозависимых людей, так как реже отмечаются биотропные погодные условия. Теплые, без резких колебаний внешних факторов и солнечные дни полезны для укрепления здоровья и занятий спортом и закаливающими процедурами.
Отмечено, что погодообусловленные обострения в этот период снижаются почти в 1,5-2 раза, особенно при заболеваниях суставов, органов дыхания, сердца и сосудов.
Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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