Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
28 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Японии и Корее от рекордной жары к сильнейшим дождям

ИА "Метеоновости" / 10:11 Вторник, 28 мая

  В выходные дни Японские острова и Корея еще находились под опекой антициклона, овеваемые слабыми теплыми южными ветрами. Как и в российском Приморье, там продолжительное время стояла аномальная жара, которая ознаменовалась чередой температурных рекордов.

26 мая в Токио воздух прогрелся до рекордных 32,5 градусов, значительно превысив прежний максимум 30,9 градуса, установленный в 2015 году, в Осаке новый рекорд теперь имеет значение 30,5 градуса; на одну десятую градуса был превзойден прежний максимум, продержавшийся в столице Южной Кореи Сеуле с 1976 года. Теперь его значение составляет 31,1 градуса.

Однако уже вечером 26 мая на Южную Корею полились потоки дождя. Из Китая в Приморье двинулся активный циклон, Корея оказалась на его пути, местами на юге Корейского полуострова за последние 24 часа выпало более 50 мм осадков.

С утра 28 мая дожди обрушились на Японские острова. Сам циклон уже над центральными районами Хабаровского края, а его атмосферный фронт с волнами продвинулся далеко на юг и восток. Этот фронт больше суток будет проявлять себя обильными дождями над страной восходящего солнца. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+22
Вт.
28 мая
+26
Ср.
29 мая
+28
Чт.
30 мая
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Гая		 -6
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Сухиничи

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100