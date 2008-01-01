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В Японии и Корее от рекордной жары к сильнейшим дождям



ИА "Метеоновости" / 10:11 Вторник, 28 мая



В выходные дни Японские острова и Корея еще находились под опекой антициклона, овеваемые слабыми теплыми южными ветрами. Как и в российском Приморье, там продолжительное время стояла аномальная жара, которая ознаменовалась чередой температурных рекордов.



26 мая в Токио воздух прогрелся до рекордных 32,5 градусов, значительно превысив прежний максимум 30,9 градуса, установленный в 2015 году, в Осаке новый рекорд теперь имеет значение 30,5 градуса; на одну десятую градуса был превзойден прежний максимум, продержавшийся в столице Южной Кореи Сеуле с 1976 года. Теперь его значение составляет 31,1 градуса.



Однако уже вечером 26 мая на Южную Корею полились потоки дождя. Из Китая в Приморье двинулся активный циклон, Корея оказалась на его пути, местами на юге Корейского полуострова за последние 24 часа выпало более 50 мм осадков.



С утра 28 мая дожди обрушились на Японские острова. Сам циклон уже над центральными районами Хабаровского края, а его атмосферный фронт с волнами продвинулся далеко на юг и восток. Этот фронт больше суток будет проявлять себя обильными дождями над страной восходящего солнца. / meteonovosti.ru /



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