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Новости погоды

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На Дальнем Востоке дождливо

ИА "Метеоновости" / 11:06 Вторник, 28 мая

  Циклон на Дальнем Востоке пролил сильные дожди. В Еврейской автономной области отмечался накануне очень сильный дождь (до 65 мм). В Хабаровском крае выпало до 37 мм дождя, прогремела гроза, ветер усиливался до 23 м/с. В Приморском крае был сильный дождь до 46 мм за сутки, на юге очень сильный дождь до 81 мм, ветер достигал 20 м/с, во Владивостоке 29 м/с.

Циклон не думает покидать южные районы Дальнего Востока. 28 мая в Амурской области сильный дождь, гроза, ветер до 25 м/с. В Приморском крае тоже дождь с грозой и ветром. 28-29 мая в Еврейской автономной области, Хабаровском крае 28-29 мая сильный дождь, гроза, 28 мая очень сильный дождь, ветер 17-22 м/с, 29 мая на севере края сильные осадки, на охотском побережье 29 мая ветер 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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