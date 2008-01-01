

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке дождливо



ИА "Метеоновости" / 11:06 Вторник, 28 мая



Циклон на Дальнем Востоке пролил сильные дожди. В Еврейской автономной области отмечался накануне очень сильный дождь (до 65 мм). В Хабаровском крае выпало до 37 мм дождя, прогремела гроза, ветер усиливался до 23 м/с. В Приморском крае был сильный дождь до 46 мм за сутки, на юге очень сильный дождь до 81 мм, ветер достигал 20 м/с, во Владивостоке 29 м/с.



Циклон не думает покидать южные районы Дальнего Востока. 28 мая в Амурской области сильный дождь, гроза, ветер до 25 м/с. В Приморском крае тоже дождь с грозой и ветром. 28-29 мая в Еврейской автономной области, Хабаровском крае 28-29 мая сильный дождь, гроза, 28 мая очень сильный дождь, ветер 17-22 м/с, 29 мая на севере края сильные осадки, на охотском побережье 29 мая ветер 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



