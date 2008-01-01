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На юге Сибири сохраняется угроза заморозков



ИА "Метеоновости" / 11:16 Вторник, 28 мая



В холодном воздухе в ночь на 27 мая отмечались слабые заморозки в Алтайском крае и Иркутской области. В Хакасии температура понижалась местами до -4 градусов в районе Первомайского.



В ближайшие сутки юг Сибири накрывает атмосферный фронт с запада. Поэтому зона заморозков отодвигается на восток. 28-30 мая вероятность их велика в Иркутской области и Тыве, 29 мая в центральных районах Красноярского края и в Хакасии (до -3 градусов). А 30 мая в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае вместо холодных ночей ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер 15-20 м/с. Ночная температура в пределах 8..15 градусов. / meteonovosti.ru /



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