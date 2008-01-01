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Во Владивостоке перекрыт суточный рекорд осадков!



ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 28 мая



Во Владивостоке 27 мая после обеда погода стала ухудшаться, усилился южный ветер, пошел дождь. Воздух прогрелся до +17:+20. Ночью город был во власти непогоды: дождь усилился, порывы ветра достигали 20-29 м/с. Ненастье осложнило обстановку на дорогах: отмечались заторы, отдельные участки дорог было подтоплены, в некоторых районах поломаны деревья. Общее количество осадков составило за вчерашний день и прошедшую ночь. 73 мм, - сообщает сайт Примпогода. При этом только за ночь 28 мая во Владивостоке вылилось 52 мм осадков, что выше предыдущего суточного рекорд 1999 года, который составляет 33,3 мм.



Таким, образом, с начала месяца (с учетом ночи 28 мая) во Владивостоке выпало 162 мм осадков, что составляет две месячные нормы. Ветер 28 мая был еще сильным, до 25 м/с.



По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки во Владивостоке преимущественно облачно, свежий ветер, не исключен небольшой дождь. Днем на 2-3 градуса прохладнее, не более 20 градусов. / meteonovosti.ru /



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