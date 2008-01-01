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Новости погоды

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На юг России идет жара

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 28 мая

  Май не баловал жителей Крыма и черноморского побережья Кавказа теплом. Лишь в конце месяца погода напомнит о приближении курортного лета.

27 мая местами в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье) еще действовало штормовое предупреждение: ожидались сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с. По данным пунктов метеонаблюдений, дожди, действительно были. Местами на Кубани выпало 17-19 мм осадков. На черноморском побережье дожди были небольшими, но и особого тепла не наблюдалось, температура не превышала 23 градусов.

28 мая на смену атмосферному фронту, который отошел в прикаспийские районы Казахстана, выдвигается погожий антициклон с восточного средиземноморья. С середины недели в Крыму и на Кавказе устанавливается хорошая погода без осадков. И придет жара. Сначала жаркая погода порадует жителей Крыма, в среду максимальная температура воздуха достигнет 28..33, на Черноморском побережье Северного Кавказа к концу мая в воздух раскалится до 30..35 градусов.

При такой температуре можно начинать и купальный сезон, Температура воды на черноморских курортах преодолеет отметку 20 градусов. / meteonovosti.ru /
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