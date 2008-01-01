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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 28 мая



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25,2..27,0 градуса; Северном 25,1..27,3 градуса, Северо-восточном 25,2..26,7 градуса, Восточном 25,3..26,2 градуса, Юго-восточном 25,4..26,2 градуса, Южном 25,4..26,2 градуса, Юго-западном 25,0..25,7 градуса, Западном 25,4..26,4 градуса, Северо-западном 25,8..26,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25,3..26,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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