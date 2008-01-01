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Июльская погода в центральных областях России



ИА "Метеоновости" / 12:52 Вторник, 28 мая



Благодаря антициклону из Восточного Средиземноморья в центральных областях последние дни мая будут жаркими. Пик жары придется на 29-30 мая. Днем температура приблизится к отметке в 30 градусов. А в Тульской и Рязанской областях, в частности, 29 мая будет чуть выше этого показателя.



Ночи ожидаются теплыми, как обычно бывает в Средней полосе в середине лета. Температура от 11 до 17 градусов. Но на западе региона уже 29 мая почувствуется влияние атмосферного фронта. В Тверской и Смоленской областях возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных, грозы и порывистый ветер 12-17 м/с. 31 мая ослабление жары до вполне комфортных 20..25 градусов ожидается в большинстве центральных областей. / meteonovosti.ru /



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