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Дожди обошли стороной Ленинградскую область



ИА "Метеоновости" / 13:24 Вторник, 28 мая



На северо-западе Европейской территории один циклон сменяет другой. По этой причине погода там с частыми дождями и ветреная. На этот раз новый циклон со Скандинавии пролил дожди в Новгородской и Псковской областях. Хотя дожди там были не слишком сильные, В Пушкинских горах выпало 27 мая 13 мм, в Новгородской области местами 6 мм днем и 6 мм в ночь на 28 мая.



Но в ближайшие сутки к северо-западу Европейской территории России подойдет холодный атмосферный фронт. Ливни с грозами и усилением ветра прогнозируют синоптики в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Усилятся дожди и в Архангельской области.



К сведению, дожди в Петербурге в третьей декаде мая шли часто, до 27 мая выпала почти декадная, около 12 мм (декадная норма составляет 15,3 мм). / meteonovosti.ru /



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