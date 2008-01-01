Новости погоды
О высокой и чрезвычайной пожарной опасности в ЦФО
ИА "Метеоновости" / 13:35 Вторник, 28 мая
В ближайшее время в связи с жаркой погодой прогнозируется повышение класса пожарной опасности в центральных областях. По данным Гидрометцентра России, 29-31 мая высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Тамбовской области, Республике Крым, на юге Европейской территории России и в Поволжье, 29 и 30 мая также в Московской, Калужской, Тульской областях.
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По данным Рослесхоза, в настоящий момент природных пожаров на Европейской территории нет. Тем не менее, в ближайшее время может быть наложен запрет на разведение костров на природе из-за жары и сухости. / meteonovosti.ru /