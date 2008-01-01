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Новости погоды
Лето еще впереди, а белые грибы в Подмосковье уже пошли
ИА "Метеоновости" / 13:58 Вторник, 28 мая
Заканчивается весна. В столичной области она стала на 2,5- 3 градуса теплее обычной. Май оказался щедрым и на осадки: за исключение юга области норма по майским дождям практически выполнена. Все это стало причиной раннего появления грибов в лесах Подмосковья. Это и белые грибы, и подберезовики и маслята.
По словам миколога, автора научно-популярных книг о грибах Михаила Вишневского, ранние подосиновики и белые - особенно редкое явление, которое наблюдается раз в 10 лет и даже реже. / meteonovosti.ru /
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