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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 28 мая

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27,2..28,6 градуса; Северном 26,9..29,1 градуса, Северо-восточном 26,9..28,1.. градуса, Восточном 26,8..27,6 градуса, Юго-восточном 27,0..28,5 градуса, Южном 26,6 градуса, Юго-западном 26,5..27,1 градуса, Западном 25,5..27,4 градуса, Северо-западном 27,2..28,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 26,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25,7..28,0 градуса, порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+28
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29 мая
+28
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30 мая
+28
Пт.
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+46
Басра		 -5
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некомфортное место: Хопок
комфортное место: Зонгулдак

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