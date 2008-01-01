

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 28 мая



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27,2..28,6 градуса; Северном 26,9..29,1 градуса, Северо-восточном 26,9..28,1.. градуса, Восточном 26,8..27,6 градуса, Юго-восточном 27,0..28,5 градуса, Южном 26,6 градуса, Юго-западном 26,5..27,1 градуса, Западном 25,5..27,4 градуса, Северо-западном 27,2..28,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 26,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25,7..28,0 градуса, порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



