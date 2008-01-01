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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 28 мая
Погоду в столичной области будет определять периферия антициклона с центром над Ростовской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 24..26, градуса, по области 23..26. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 30-35%. / meteonovosti.ru /
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