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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:47 Среда, 29 мая
Днём 29 мая в столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды. День будет жарким: среднесуточная температура воздуха превысит климатические значения на 8 градусов.
По сведениям Метеобюро Москвы и области при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха по всей территории региона особо различаться не будет, и составит 27..30 градусов (пик жары придётся на период с 11 до 18 часов). В послеобеденные часы ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. Содержание кислорода, влажность воздуха и атмосферное давление установились в пределах климатических показателей.
В целом, это комфортные погодные условия, метеозависимые люди, особенно с патологией опорно-двигательного аппарата, хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы гораздо лучше чувствуют себя в такие дни.
Солнце - наш друг и лекарь многих болезней, но возможно и отрицательное его влияние, это следует помнить людям со светлой кожей, с различными аллергическими реакциями на солнечные лучи: фотодерматозами, солнечными конъюнктивитами; с выраженными пигментными пятнами и родинками. Следует остерегаться воздействия прямых солнечных лучей, применять защитные средства.
Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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