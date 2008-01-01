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В Казахстане погода от заморозков до ливней и шквалов



ИА "Метеоновости" / 09:53 Среда, 29 мая



Накануне, 27 мая со слабыми заморозками была ночь в восточной и северной половине Казахстана. Причем, в ряде пунктов заморозки в эту ночь были впервые за всю историю метеонаблюдений. В Жангизтобе (Восточно-Казахстанская область в Казахстане) было -0.3 (предыдущий минимум этой ночи 1.0 отмечался в 2005 году), в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область) -1.3 (предыдущий минимум 1.3 в 2005 году). Рекорды минимальной температуры побиты в Зайсане (Восточно-Казахстанская область), было 0.7 (предыдущий 2.9 в 1988 году) и в Ушарале (Алма-Атинская область Казахстана), термометр показал 0.7 (предыдущий минимум 3.5 в 1960 году).



Антициклон над территорией Казахстана разрушается. И циклон пройдет по территории Республики с запада на восток. Поэтому в ряде областей ожидается комплекс неблагоприятных явлений погоды. Так, до 29 мая в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. 30 мая ночью и утром ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. г. Петропавловск: 29 мая днем ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. 30 мая ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с, - сообщает Гидрометцентр Казахстана. Грозы, ливни и шквалы ожидаются 29 мая также в Кустанайской, Кызылординской и Мангитаузской областях. / meteonovosti.ru /



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