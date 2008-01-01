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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока дожди и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 11:41 Среда, 29 мая

  Циклонический вихрь продолжает шествие по югу Дальнего Востока. Атмосферные фронты дотягиваются до Амурской области, до Хабаровского края, до Сахалина. В ночь с 28 на 29 мая сильный дождь прошел в Амурской и Еврейской автономных областях, количество выпавших осадков составило 28-30 мм. Ливневые дожди обрушились на Хабаровский край, в центральных районах количество осадков достигло 84 м, ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Сильные дожди, сопровождавшиеся грозами и порывистым ветром, наблюдались в Приморском крае. Ветер в порывах усиливался до 25 м/с, выпало до 32 мм небесной влаги.

30 мая ненастная погода в южных районах сохранится. Один циклон переместится из центра Хабаровского края на север Сахалина, другой вихрь, с юга, займет его место. По-прежнему дожди различной интенсивности и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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