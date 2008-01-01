

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон портит погоду на северо-западе ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 29 мая



циклон с центром над Балтийским морем продолжает портить погоду на северо-западе Европейской России. Во владениях циклонического вихря дожди, грозы, порывистый ветер.



Вечером 28 мая и ночью 29 мая в Ленинградской области порывы ветра достигали 25 м/с, количество выпавших осадков достигало 22 мм, гремели грозы. Сильные грозовые дожди (до 19-23 мм) наблюдались в Новгородской и Псковской области. Досталось и Центральному району: в Тверской области выпало 15 мм осадков. В Санкт-Петербурге погода немного улучшится, 30 мая существенных осадков не ожидается, днем 17..19 градусов.



На этом активный циклон останавливаться, не намерен. 30 мая центр его переместится с Балтийского моря на север Норвегии. С юго-запада приблизится барический гребень. Но атмосферные фронты всё еще удержат прохладную погоду с осадками. В Северо-Западном районе местами пройдут кратковременные дожди, в Новгородской области ночью местами с грозами, температура воздуха 14..19 градусов.



А на севере из-за атмосферных фронтов погода испортится. В Архангельской области дождливо, местами ливни, грозы, ветер в порывах до 13-18 м/с, днем 14..19, в южной половине области тепло, 22..27. В Коми дожди от небольших до умеренных, на юге местами ливни и грозы, порывы ветра до 13-18 м/с, днем на севере 13..18, на юге 22..27, на крайнем северо-востоке 1..6.



Испортится погода и в Мурманской области. Заморозки сменятся проливными дождям. В ночные часы в отдельных районах дожди будут сильными, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 10..15 градусов, в центральных районах до 17. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



