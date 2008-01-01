

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 29 мая



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27,1..28,6 градуса; Северном 26,7..29,4 градуса, Северо-восточном 27,0..28,0.. градуса, Восточном 27,6..28,2 градуса, Юго-восточном 27,1..28,8 градуса, Южном 26,4..27,4 градуса, Юго-западном 26,2..27,3 градуса, Западном 26,1..28,7 градуса, Северо-западном 26,8..28,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 26,8..27,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 26,5..28,9 градуса, порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



