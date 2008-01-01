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В Забайкалье ночью подмораживает



ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 29 мая



Забайкалье и Бурятия оказались в антициклоне. Облаков и осадков здесь сравнительно мало, но довольно ветрено, 28 и ночью 29 мая ветер в порывах усиливается до 24 м/с. Ветер усиливается из-за разницы давления между антициклоном, занявшим Забайкалье, и циклоном, кружащим над югом Дальнего Востока. В ночные часы при ясном небе воздух выхолаживался до заморозков, ночью было до -2 градусов.



30 мая в регионе сохранится влияние антициклона. Но и атмосферные фронты напомнят о себе. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. По югу региона сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. И снова не обойдется без заморозков. Ночью +2..+7, местами 0..-5, днем +16..+21, местами +11..+16 градусов. / meteonovosti.ru /



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