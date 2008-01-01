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Рекордное количество осадков выпало в Приморье



ИА "Метеоновости" / 14:20 Среда, 29 мая



Циклон не оставляет в покое Приморский край. 28 мая в регионе шли проливные дожди. И количество осадков выпало весьма внушительное. Были перекрыты абсолютные значения. В Тернее выпала почти месячная норма осадков - 71 мм, ранее рекордным считалось значение 33 мм, установленное в 2000 году. В Пограничном выпало 37,6 мм. Предыдущий рекорд, 30,3 мм, остался в 1948 году. Во Владивостоке количество выпавших осадков составило 52 мм, при месячной норме 81 мм. Ранее в этот день выпадало не более 33,3 мм (рекорд был зафиксирован в 1999 году).



30 мая погода в Приморье улучшится. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер в порывах усилится до 11-16 м/с, температура воздуха ночью 7..12 градусов, днем 19..24. / meteonovosti.ru /



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