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Атмосферные фронты захватили Северный Кавказ



ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 29 мая



В минувший день, 28 мая, на Северном Кавказе погоду определял обширный антициклон, но атмосферные фронты активно вмешивались в погодные процессы, поэтому без осадков и ветра не обошлось. Сильные грозовые дожди прошли в предгорных районах Дагестана, выпало до 22 мм осадков. Местами отмечался град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Досталось и Ставропольскому краю. Но на этот регион непогода обрушилась ранее, 26 мая. Во второй половине дня за один неполный час на станции Дубовая Роща был отмечен крупный град, диаметром до 20 мм, отдельные градины достигали 25-30 мм. Прошел сильный дождь. Градом были побиты посевы, посечены и оббиты листья деревьев и молодые плоды фруктов в садах.



30 мая погода улучшится. Осадков не ожидается, лишь в некоторых районах Дагестана, Ингушетии и Чечни возможны кратковременные дожди и грозы, при грозе порывы 10-15 м/с. Днем термометры покажут 27..32 градуса, местами до 33..36 градусов. / meteonovosti.ru /



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