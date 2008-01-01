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Первая майская жара на Украине



ИА "Метеоновости" / 14:47 Среда, 29 мая



На Украине впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов! 28 мая в середине дня в Лебедине термометры показали 30 градусов. Да и в большинстве районов преобладающая температура воздуха была 24..29 градусов. Среднесуточная температура превышала привычные показатели на 3-4 градуса. Не обошлось и без грозовых дождей, количество выпавших осадков достигло 18-20 мм.



30 мая на Украине погодные условия будут определяться атмосферными фронтами, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Днем в северных областях 24..29, в южных 28..33 градуса. / meteonovosti.ru /



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