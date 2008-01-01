|
|
|
Новости погоды
Первая майская жара на Украине
ИА "Метеоновости" / 14:47 Среда, 29 мая
На Украине впервые с начала года воздух прогрелся до 30 градусов! 28 мая в середине дня в Лебедине термометры показали 30 градусов. Да и в большинстве районов преобладающая температура воздуха была 24..29 градусов. Среднесуточная температура превышала привычные показатели на 3-4 градуса. Не обошлось и без грозовых дождей, количество выпавших осадков достигло 18-20 мм.
30 мая на Украине погодные условия будут определяться атмосферными фронтами, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Днем в северных областях 24..29, в южных 28..33 градуса. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.