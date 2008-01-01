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Новости погоды

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Циклон хозяйничает на севере Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 15:11 Среда, 29 мая

  На севере Западной Сибири циклонический вихрь чувствует себя полноправным хозяином. В его владениях погода разнообразная, то снег, до дождь, то порывистый ветер. 28 мая сильные дожди прошли на Ямале, в Салехарде выпало до 31 мм осадков. Ветер в порывах усиливался до 13-18 м/с. В Ханты-Мансийском округе ветер был сильнее, 15-20 м/с, а дождь хоть и сильный, но не такой - выпало до 21 мм небесной влаги.

30 мая циклон начнет терять силу и переместится к югу Таймыра. В Ханты-Мансийском округе местами небольшие осадки, местами порывы 13-18 м/с, днем 14..19, по северу и востоку 8..13 тепла. Ночью до -2 градусов по северу. В Ямало-Ненецком округе местами небольшие осадки, местами порывы 14-19 м/с, днем +5..+10, местами до нуля градусов. / meteonovosti.ru /
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