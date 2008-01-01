

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 29 мая



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28,3..30,4 градуса; Северном 28,1..29,7 градуса, Северо-восточном 28,0..29,7 градуса, Восточном 28,3..29,0 градуса, Юго-восточном 28,1..29,6 градуса, Южном 27,3..28,8 градуса, Юго-западном 28,1..29,0 градуса, Западном 27,2..29,3 градуса, Северо-западном 27,9..29,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 27,3..28,6 градуса, порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



