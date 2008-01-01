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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 29 мая

  Погоду в столичной области будет определять периферия антициклона с центром над Средней Волгой. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 25..27 градусов, по области 25..28. Ветер южный, юго-западный, 5-10м/с, местами порывы до 12м/с. Относительная влажность воздуха около 35%. / meteonovosti.ru /
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