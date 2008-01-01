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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:00 Четверг, 30 мая



30 мая в Москве и области сохранится по-летнему теплая погода. Предстоящим днем столичный регион окажется на периферии антициклона, под влиянием атмосферного фронта с северо-запада. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, в западной половине области местами с грозами, возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 26..28, по области 23..28 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы ветра будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%.



Основные метеопараметры сохранятся в пределах привычных значений. Температура воздуха выше климатической нормы на 5-7 градусов. Это комфортные погодные условия, метеозависимые люди, особенно с патологией опорно-двигательного аппарата, хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы гораздо лучше чувствуют себя в такие дни. Но в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. При грозах люди с нервными и психо-эмоциональными нарушениями чувствуют беспричинную тревогу и беспокойство.



Многие любят в теплые дни загорать на солнце. Но первые солнечные лучи не всегда полезны: длительное пребывание на открытом солнце может вызвать солнечные ожоги и аллергические реакции. Также позаботиться о себе рекомендуется людям, страдающим аллергией на цветочную пыльцу: в регионе продолжается цветение растений.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется неустойчивый / meteonovosti.ru /



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