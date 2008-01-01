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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:39 Четверг, 30 мая



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 20-29 мая была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабовозмущенного.



По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 30 мая - 7 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабовозмущенной. 30 мая вероятны периоды повышенной геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /



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