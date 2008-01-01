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Новости погоды

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В Хакасии заморозки

ИА "Метеоновости" / 11:13 Четверг, 30 мая

  На юге Восточной Сибири хозяйничает антициклон, облаков и осадков здесь крайне мало, из-за чего существенно возрос уровень пожарной опасности, местами до 4 и даже 5 (из 5 возможных) класса. А ночью при ясном небе воздух остывал до заморозков, в отдельных районах под утро 30 мая температура опустилась до -3 градусов. В это время заморозки очень опасны для культурных растений.

31 мая в Хакасии погоду будут определять атмосферные фронты. При переменной облачности пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер усилится до 13-18 м/с, в порывах до 23 м/с. Температура воздуха ночью 7..12 градусов, местами +2..+4, днем 14..19 тепла, местами +5..+10 градусов. Заморозков, которые могут погубить сельскохозяйственные культуры, не ожидается. Дожди немного снизят уровень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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