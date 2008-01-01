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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 30 мая



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 11м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 26,3..28,4 градуса; Северном 26,6..28,6 градуса, Северо-восточном 27,1..27,8 градуса, Восточном 26,4..27,0 градуса, Юго-восточном 26,2..27,8 градуса, Южном 25,7..26,7 градуса, Юго-западном 26,1..26,6 градуса, Западном 25,0..26,7 градуса, Северо-западном 26,7..27,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 24,6..27,4 градуса, порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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