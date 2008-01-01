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Погоде в Москве в первые дни лета



ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 30 мая



Весна в Москве закончится хотя и теплой, но сырой погодой. А с первых дней июня в столице распогодится.



Последняя пятидневка мая в столичной области выдалась по-июльски жаркой, воздух раскалялся до 30 градусов. Средняя суточная температура воздуха превышала норму на 7-9 градусов. Смена процесса произойдет в последний день мая, когда столицу пересечет холодный фронт северного циклона с дождями и грозами.



31 мая, будет уже не так жарко: ночью в столице 16..18 градусов, по области 13..18, днем 23..25, по области 23..28 градусов. При облачной с прояснениями погоде будут приниматься кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозе будет усиливаться до 10-15 м/с.



Начало июня будет теплым, но не жарким. 1 июня ночью местами еще возможен кратковременный дождь, а днем осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы в Москве 13..15, по области 10..15 градусов, днем в городе 22..24, в пригородах 20..25 градусов.



В воскресенье, 2 июня, характер погоды существенно не изменится, небольшой кратковременный дождь может собраться после полудня. Температура воздуха ночью в Москве 11..13 градусов, по области 8..13, днем в городе 23..25, по области 20..25 градусов.



Понижение температуры воздуха и ночью и днем сделает столичную погоду комфортной, располагающей к прогулкам на свежем воздухе и поездкам за город. Вода в водоемах Подмосковья прогревается, желающие могут открыть купальный сезон! / meteonovosti.ru /



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