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Новости погоды

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Сахалин во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 13:33 Четверг, 30 мая

  На Сахалине который день хозяйничает циклонический вихрь с центром над югом Хабаровского края. Атмосферные фронты этого циклона дотягиваются до Магаданской области и Камчатки. А в Сахалинскую область фронты принесли проливные дожди, на Сахалине и на Курильских островах выпало до 16-18 мм небесной влаги.

31 мая циклонический вихрь сохранит влияние на Сахалине, пройдут небольшие дожди, на севере, в зоне действия атмосферного фронта ночью и утром умеренные. В западных районах порывы ветра 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 5..10 градусов, на севере местами +2..+7. Днем +10..+15 градусов, в долинах до +20. / meteonovosti.ru /
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