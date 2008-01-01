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На юге ЕТР рекордная жара



ИА "Метеоновости" / 14:04 Четверг, 30 мая



Жаркая погода пришла на юг ЕТР. Температура воздуха превышает привычные показатели на 2-4 градуса. Ночи здесь довольно прохладные, а днем воздух раскаляется до 30 градусов и выше. В Краснодарском крае до 31,6 градусов (Горячий Ключ), в Калмыкии до 33,4 градуса (Утта). Но эти значения не стали рекордными. А в Крыму за 29 мая целых два температурных рекорда. До +30,7 градуса прогрелся воздух в Черноморском. Предыдущий рекорд, 28,9 градуса, остался в 1958 году. В Симферополе термометры показали 32,9 градуса, оставив позади рекорд 1924 года, когда в городе был 31 градус.



31 мая антициклон поддержит на юге ЕТР солнечную погоду. Температура в большинстве областей +25..+30 градусов, в отдельных районах до +33. Не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



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