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В Северо-Западном районе снова ненастье



ИА "Метеоновости" / 14:52 Четверг, 30 мая



В минувший день, 29 мая, в Северо-Западном районе погодные условия определялись североатлантическим циклоном и его атмосферными фронтами. Снова здесь были дожди и грозы, в отдельных районах сопровождавшиеся порывистым ветром. Максимальное количество осадков, 30 мм, выпало в Ленинградской области. Порывы ветра в Ленинградской области достигали 25 м/с.



31 мая циклонический вихрь переместится к северу, влияние его на Северо-Западный район ослабеет. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +3..+8, в Ленинградской области до нуля. Днем 17..22, в Ленинградской области (кроме юга) преобладающая температура 13..18. В Карелии дождливо и ветрено, порывы до 15-20 м/с, днем 10..15, на юго-востоке до 18. / meteonovosti.ru /



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