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Новости погоды

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В Тюменской области хозяйничает циклон

ИА "Метеоновости" / 15:03 Четверг, 30 мая

  На юге Тюменской области, где погодой управляют атмосферные фронты небольшого циклона, снова ненастно и ветрено. 29 и в ночь на 30 мая здесь прошли сильные грозовые дожди. Количество выпавших осадков составило 20 мм.

31 мая циклон будет перемещаться по югу Западной Сибири. На юге Тюменской области пройдут дожди от небольших до умеренных. В отдельных районах возможны грозы. При грозе порывы до 13-18 м/с. Днем здесь довольно теплом, 22..27 градусов, местами 17..22. / meteonovosti.ru /
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