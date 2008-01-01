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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 30 мая



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27,5..29,0 градуса; Северном 27,2..29,3 градуса, Северо-восточном 25,6..28,5 градуса, Восточном 27,4..29,3 градуса, Юго-восточном 27,6..28,8 градуса, Южном 27,0..28,0 градуса, Юго-западном 27,2..27,7 градуса, Западном 25,9..28,1 градуса, Северо-западном 27,1..28,1 градуса.



В Зеленограде дождь, температура воздуха 20,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25,8..27,6 градуса, порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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