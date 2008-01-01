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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:37 Четверг, 30 мая
Погоду в столичной области будет определять холодный атмосферный фронт циклона с центром над севером Скандинавии. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 18..23. Ветер западной четверти, 3-8м/с, местами порывы до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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