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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Пятница, 31 мая

  Предстоящим днем столица и область останутся в зоне влияния атмосферного фронта с волнами. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная температура 23..25, по области 23..28 градусов. Ветер западный, северо-западный подует со скоростью 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление окажется в пределах нормы и в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность около 60%.

В дневные часы будет формироваться дискомфортная погода с условиями духоты, понизится содержание кислорода в воздухе. В такие дни повышается риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно гипертоников и лиц с вегетососудистой дистонией, ослабленных, длительно болеющих хроническими заболеваниями органов дыхания, сопровождающихся кислородной недостаточностью. Такие внешние погодные условия являются нагрузкой на организм пожилых людей и детишек, могут сопровождаться нарушениями термоадаптационных механизмов, обморочных состояний и др. Кроме того, возможны различные осложнения со стороны кожи при пребывании на солнце - солнечная крапивница, кератозы и фотодерматозы и др. Рекомендуется соблюдать питьевой режим и всегда иметь с собой обычную, негазированную воду. В душную и влажную погоду лучше пить зеленый чай, травяные чаи или морсы. / meteonovosti.ru /
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