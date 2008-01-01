Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
31 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:46 Пятница, 31 мая

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 21-30 мая была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабовозмущенного. Отдельные возмущенные периоды были зарегистрированы 29 мая.

По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 31 мая - 8 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабовозмущенной. 31 мая вероятны периоды повышенной геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+17
Пт.
31 мая
+23
Сб.
1 июн.
+22
Вс.
2 июн.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Джейкобабад		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Бельвью

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100