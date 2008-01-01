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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:46 Пятница, 31 мая
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 21-30 мая была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабовозмущенного. Отдельные возмущенные периоды были зарегистрированы 29 мая.
По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 31 мая - 8 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабовозмущенной. 31 мая вероятны периоды повышенной геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /
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