Новости погоды
Циклон занял Хабаровский край
ИА "Метеоновости" / 11:56 Пятница, 31 мая
Обширный циклонический вихрь с центром над Амурской областью продолжает портить погоду в южных районах Дальнего Востока. Не стал исключением и минувший день, 30 мая. На севере Хабаровского края, в зоне действия атмосферных фронтов, прошел сильный грозовой дождь, количество выпавших осадков достигло 39 мм, ветер в порывах усиливался до 19 м/с.
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Влияние циклона сохранится в регионе и 1 июня. Местами пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы, ветер в порывах будет усиливаться до 9-14 м/с, на севере местами порывы ветра до 19 м/с, днем термометры покажут 16..21 градус, при облачности 11..16; в северных районах 10..15, при прояснении 13..18, на побережье 0..+5.. / meteonovosti.ru /