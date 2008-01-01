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В Центральном районе погода улучшится



ИА "Метеоновости" / 12:46 Пятница, 31 мая



погода больше соответствовала июлю, чем маю. В конце месяца в регионе наблюдались атмосферные явления, характерные для середины лета. Виной тому - холодный атмосферный фронт. 30 и в ночь на 31 мая в Центральном районе бушевала непогода. В Московской области прошел сильный грозовой дождь, выпало до 24 мм осадков (Внуково). В отдельных районах наблюдался крупный град. В Костромской и Калужской областях также отмечались сильные дожди. Больше всего явлений досталось Ярославской области. Здесь и осадков выпало больше, до 44 мм, и град отмечался. Гремели грозы. Осадки сопровождались порывистым ветром, до 22 м/с.



В первый день лета погодные условия улучшатся. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Небольшие кратковременные дожди, местами с грозами, возможны на юге и на западе регионе. Температура возуха на несколько градусов превышает норму. Ночью термометры покажут 10..15 градусов, днем 20..25. / meteonovosti.ru /



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