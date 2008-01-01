Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
31 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Центральном районе погода улучшится

ИА "Метеоновости" / 12:46 Пятница, 31 мая

  Последняя декада весны выдалась в центральных областях очень теплой. Температура воздуха превышала привычные значения на несколько градусов. И погода больше соответствовала июлю, чем маю. В конце месяца в регионе наблюдались атмосферные явления, характерные для середины лета. Виной тому - холодный атмосферный фронт. 30 и в ночь на 31 мая в Центральном районе бушевала непогода. В Московской области прошел сильный грозовой дождь, выпало до 24 мм осадков (Внуково). В отдельных районах наблюдался крупный град. В Костромской и Калужской областях также отмечались сильные дожди. Больше всего явлений досталось Ярославской области. Здесь и осадков выпало больше, до 44 мм, и град отмечался. Гремели грозы. Осадки сопровождались порывистым ветром, до 22 м/с.

В первый день лета погодные условия улучшатся. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Небольшие кратковременные дожди, местами с грозами, возможны на юге и на западе регионе. Температура возуха на несколько градусов превышает норму. Ночью термометры покажут 10..15 градусов, днем 20..25. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+19
Пт.
31 мая
+23
Сб.
1 июн.
+22
Вс.
2 июн.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Ганганагар		 -4
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Уичито

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100