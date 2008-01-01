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Жара на юге ЕТР сохраняется



ИА "Метеоновости" / 13:37 Пятница, 31 мая



Во власти антициклона остается юг ЕТР. В ясную погоду здесь очень жарко. Воздух прогревается до 30 градусов и выше. И снова перекрываются температурные максимумы. 30 мая в Феодосии термометры показали 30,7 градуса, немного выше, чем в 1950 году. А в Симферополе воздух прогрелся до 31,9 градуса. Предыдущий рекорд, 31,5 градуса держался более ста лет, с 1899 года. Еще жарче было в Адыгее: в Майкопе воздух раскалился до 33 градусов. Рекорд не обновлялся с 1950 года.



1 июня жаркая погода на юге ЕТР сохранится. В Крыму ожидается 28..33 градуса, в горах и на побережье 22..27. В Южном округе преобладающая температура 25..30 градусов, в районе Туапсе-Сочи до 33, в Ставропольском крае местами до 37. Впереди новые температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



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