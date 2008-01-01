|
|
|
Новости погоды
Северо-Западный район во власти циклона
ИА "Метеоновости" / 14:23 Пятница, 31 мая
Скандинавский циклон не оставляет в покое северо-западные области ЕТР. Уже который день здесь идут сильные дожди, гремят грозы, усиливается ветер. Не стал исключением и минувший день, 30 мая. В Архангельской области выпало до 24 мм осадков. В Коми прошли ливневые дожди. За неполные сутки на Сыктывкар вылилось чуть больше месячной нормы осадков (52 мм при норме 49 мм). В Мурманской области осадков было мало, а ветер в порывах усиливался до 22 м/с.
1 июня циклон отправится на восток, уступая место антициклону. Кратковременные дожди возможны в отдельных районах ночью и утром. Днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 3..8 тепла, днем 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.