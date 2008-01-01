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Новости погоды

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Атмосферные фронты хозяйничают на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 14:55 Пятница, 31 мая

  На Дальнем Востоке сохраняется влияние циклона с центром над Амурской областью. Атмосферные фронты этого вихря дотягиваются и до Камчатки, и до Магаданской области. Достается и островам. В минувший день, 30 мая, и ночью 31 мая сильные дожди прошли в Магаданской области, выпало до 35 мм осадков. На севере Курильской гряды осадков было еще большем, до 40 мм. На юге Камчатки осадков было сравнительно немного, до 13 мм, ветер в порывах усиливался до 22 м/с. Ветрено было и на Сахалине, до 21 м/с в порывах.

Первый день лета не обещает быть в регионе теплым и солнечным. Южный циклон сохранит влияние. Еще один циклон закрутится на волне в северо-восточных районах Якутии. Дожди от небольших до умеренных пройдут в Сахалинской области, в восточных районах Якутии. На Камчатке возможен небольшой дождь. На Чукотке погода резко испортится, здесь пройдут дожди, ветер в порывах окрепнет до штормового. / meteonovosti.ru /
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