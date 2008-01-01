

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Урал на пути следования атмосферных фронтов



ИА "Метеоновости" / 15:17 Пятница, 31 мая



На Урале сохраняется ненастная и ветреная погода. Ведь этот регион пересекают атмосферные фронты. А где фронты, там дожди, грозы и порывистый ветер. 30 и в ночь на 31 мая грозовые дожди обрушились на Урал. В Свердловской области и в Пермском крае выпало 18-25 мм осадков.



1 июня на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Пройдут дожди различной интенсивности. Зона сильных осадков сместится южнее. Сильные дожди, местами с градом, ожидаются в Челябинской и Курганской областях. При грозе ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха 20..25 градусов, на юге до +30. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



