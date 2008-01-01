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Новости погоды

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Сильная жара в Индии

ИА "Метеоновости" / 16:00 Пятница, 31 мая

  В Индии уже который день стоит очень жаркая погода. При том, что осадков в стране нет совсем. Обычно такая жара устанавливается в Индии перед сезоном дождей - начала которого люди ждут, как избавления. Даже на юге страны термометры показывают 38 градусов и выше, а в северных районах воздух раскаляется до 45-47 градусов. В больших городах такие условия кажутся невыносимыми. Ведь в городах при столь высокой температуре плавится даже асфальт. От жары страдают, в первую очередь, бездомные, которым негде укрыться. В группе риска также старики и дети. Очень многие люди вынуждены обращаться за медицинской помощью.

В ближайшие дни рассчитывать на ослабление жары и начало дождей не стоит. Прогнозы синоптиков неутешительны. Местные здравоохранительные организации настоятельно рекомендуют людям оставаться в помещениях и пить много воды. Сотни людей, в основном из бедных слоев общества, умирают в разгар лета каждый год по всей Индии, в то время как десятки тысяч людей страдают от отключения электричества из-за перегруженности электросети. / meteonovosti.ru /
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