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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:50 Суббота, 1 июня

  В первый день лета, благодаря усиливающемуся антициклону с запада, погода продолжит баловать жителей столичного региона теплой, солнечной погодой. Из-за небольшого понижения температуры (за холодным атмосферным фронтом) установится комфортный температурно-влажностный и кислородный режим, особенно в ранние утренние часы.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 1 июня ожидается переменная облачность. Дождь маловероятен. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление немного выше нормы, 749 мм рт ст.

Метеозависимым людям, гипертоникам и гипотоникам, с нарушениями ритма сердца стоит более внимательнее отнестись к своему состоянию, контролировать артериальное давление, своевременно принимать сердечные и гипотензивные препараты. Сохраняющееся повышенным атмосферное давление в сочетании с термическими нагрузками (при сердечно-сосудистых болезнях повышаются риски развития тяжелых осложнений, связанных с жарой) могут отмечаться ухудшение общего состояния.

Не стоит забывать и о возможности развития различных аллергических реакций, как на цветочную пыльцу, так и на солнечные лучи. Защитные средства и средства первой помощи всегда должны быть под рукой.

Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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