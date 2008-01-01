

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:06 Суббота, 1 июня



По данным ИЗМИРАН, в период с 21 по 31мая солнечная активность была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабо возмущенного. Отдельные возмущенные периоды были зарегистрированы 29 мая.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 1 по 9 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



