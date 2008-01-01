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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 1 июня



В 9 часов утра в Москве солнечно и без осадков, ветер слабый. Температура воздуха в административных округах: в Северном, Южном, Северо-Восточном 18-20 градусов, в Восточном, Западном 18-19 градусов, в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах 19-20 градусов, в Юго-Западном 17-19 градусов.



В Зеленограде без осадков и 17-18 градусов. На территории Новой Москвы солнечно и 18..20 градусов. / meteonovosti.ru /



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