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На Чукотке весна закончилась рекордными морозами



ИА "Метеоновости" / 11:24 Суббота, 1 июня



Последняя декада мая на севере Чукотки выдалась аномально холодная, среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 2-4 градуса. Рекордные холода в течение этого периода каждый день фиксировались на мысе Биллингс, где и обновлялись инструментальные наблюдения за погодой. Вот и минувший день не стал исключением.



31 мая в последний весенний день на мысе Биллингс, в условия антициклональной погоды, в ночные часы ударил рекордный мороз, -20.6 градуса, что ниже предыдущего на 10.6 градуса, продержавшегося с прошлого века, 1955 года.



В воскресенье Чукотка окажется под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, который придет из Магаданской области. Местами соберется небольшой дождь, на арктическом побережье в отдельных районах мокрый снег, сформируется туман, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с. И рекордные морозы отступят. / meteonovosti.ru /



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