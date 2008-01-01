Новости погоды
На Чукотке весна закончилась рекордными морозами
ИА "Метеоновости" / 11:24 Суббота, 1 июня
Последняя декада мая на севере Чукотки выдалась аномально холодная, среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 2-4 градуса. Рекордные холода в течение этого периода каждый день фиксировались на мысе Биллингс, где и обновлялись инструментальные наблюдения за погодой. Вот и минувший день не стал исключением.
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31 мая в последний весенний день на мысе Биллингс, в условия антициклональной погоды, в ночные часы ударил рекордный мороз, -20.6 градуса, что ниже предыдущего на 10.6 градуса, продержавшегося с прошлого века, 1955 года.
В воскресенье Чукотка окажется под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, который придет из Магаданской области. Местами соберется небольшой дождь, на арктическом побережье в отдельных районах мокрый снег, сформируется туман, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с. И рекордные морозы отступят. / meteonovosti.ru /